«Ховрино» закроют на выходные

24 и 25 ноября будет закрыта станция «Ховрино» Замоскворецкой линии столичной подземки, сообщает «Интерфакс».

Временно закрыть станцию понадобилось для подключения к сети метрополитена станции «Беломорская», которая должна быть введена в эксплуатацию до конца текущего года. На период закрытия «Ховрино» пассажиры смогут воспользоваться бесплатным маршрутом автобуса КМ, он будет курсировать от «Речного вокзала».

По предварительным прогнозам, к Новому году в Москве будут достроены десять станций метро. Помимо «Беломорской», это «Савеловская» на Большой кольцевой, а также четыре станции первого участка Некрасовской линии — от «Некрасовки» до «Косино». Возможно, в эти же сроки завершится возведение станций «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово», которые станут продолжением южной части Сокольнической линии.