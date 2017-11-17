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Контролер станции МЦК приняла роды у пассажирки

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Старший контролер станции Кутузовская Московского центрального кольца приняла роды у пассажирки. Об этом сообщается в Telegram-канале МЦК.

Отмечается, что женщина с супругом планировала проехать по кольцу, однако в павильоне у нее начались роды. Контролеру ТПУ Елене Анатольевне (ее фамилия не сообщается — прим. Мосленты) пришлось «ненадолго сменить профессию» и стать акушером, в результате в кабинете начальника станции на свет появилась девочка.

Маму вместе с новорожденной передали врачам скорой.

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