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Крупное ДТП парализовало движение по МКАД

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Крупное ДТП парализовало в ночь на пятницу движение на северо-западном отрезке МКАД. Об этом Мосленте сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, около полуночи в пятницу, 1 декабря, на 74 км МКАД, перед съездом с внутреннего радиуса на улицу Свободы столкнулись три грузовых автомобиля — две Скании и МАН. «В результате машины развернуло поперёк проезжей части, оказались полностью перекрыты пять полос движения из шести. Пострадал водитель одной из Сканий, водитель зажат в кабине, спасатели пытаются извлечь его из искарёженного кузова. Также пострадал водитель МАН. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции организовали проезд по единственной оставшейся свободной полосе», — рассказал собеседник Мосленты.

Он уточнил, что причины аварии, по словам свидетелей - скользкая дорога и превышение скорости, а так же опасное маневрирование водителем одного из грузовиков.

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