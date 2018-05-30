Утка обратила в бегство московского таксиста

Утка, переходившая с утятами дорогу возле торгового центра «Речной» на севере Москвы, атаковала таксиста, пытавшегося прогнать ее. Видео опубликовано в Telegram-канале 360tv.

Огарь начал летать вокруг него и ущипнул мужчину за ягодицу. В итоге он отстал от птицы, и утка пошла по своим делам.

1 июня руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин посоветовал москвичам подсаживать утят-огарей, которых могло разбросать из гнезд сильным ветром, в семьи уток того же вида.

«Сейчас много таких случаев, люди нам звонят, когда находят покалеченных птенцов. Из целого выводка, из 10 утят, выживает один-два, остальные разбиваются, их разбрасывает ветром», — рассказал он.