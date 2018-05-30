Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Утка обратила в бегство московского таксиста

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Утка, переходившая с утятами дорогу возле торгового центра «Речной» на севере Москвы, атаковала таксиста, пытавшегося прогнать ее. Видео опубликовано в Telegram-канале 360tv.

Огарь начал летать вокруг него и ущипнул мужчину за ягодицу. В итоге он отстал от птицы, и утка пошла по своим делам.

1 июня руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин посоветовал москвичам подсаживать утят-огарей, которых могло разбросать из гнезд сильным ветром, в семьи уток того же вида.

«Сейчас много таких случаев, люди нам звонят, когда находят покалеченных птенцов. Из целого выводка, из 10 утят, выживает один-два, остальные разбиваются, их разбрасывает ветром», — рассказал он.

Читайте также
Самое читаемое
«И зрительный зал, и сцена на воде»
Все, что нужно знать о самой необычной концертной площадке города
2 июня
«Собрать те вещи, которые напоминали бы о детстве»
40 тысяч советских артефактов под одной крышей
1 июня
«Грех смотреть на полуголых женщин. Нежелательно это»
Мусульмане о сложностях поста в священный месяц Рамадан
31 мая
«Успешных историй много»
Эти горожане борются за свои права и побеждают. Но как?
30 мая
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter