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Опору недостроенного моста превратили в огромную рубку «Курска»

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Фото: страница Сергея Михеева в Facebook

Фотокорреспондент «Российской газеты» Сергей Михеев опубликовал в Facebook фотографию импровизированного мемориала, посвященного атомному подводному крейсеру «Курск». Он находится возле МКАД на въезде в Химки.

Мемориал изображает рубку крейсера. Основой послужила одна из опор недостроенного моста. Неизвестные окрасили ее в черный цвет, добавили герб России, крупную надпись «КУРСК» и дату гибели подлодки — 12 августа 2000 года.

Михеев задался вопросом, кто сделал подобное произведение. «Я думаю полная самодеятельность, они [опоры] давно стоят разукрашенные, и наверное уже год как Курск. Отлично смотрится. До этого какие то кракозябры были», — ответил ему Андрей Дорохов.

В комментариях фотокорреспондент отметил, что давно ездил мимо этого мемориала и поехал на это место специально для того, чтобы запечатлеть его. «Парковаться негде и свет еще там только утренний катит», — добавил он.

Сохранившийся фрагмент рубки подлодки установлен в Мурманске на смотровой площадке у храма Спаса на Водах.

В результате катастрофы «Курска» погибли все 118 членов экипажа. Первые лица страны в последнее время игнорируют годовщину трагедии: в этом году президент Владимир Путин лишь 23 августа почтил память погибших моряков, посетив сооруженный в их честь монумент на территории комплекса «Курская дуга».

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