Леонида Броневого похоронили рядом с Глазуновым и Зельдиным

Народного артиста СССР Леонида Броневого похоронили в Москве в понедельник, 11 декабря. Об этом сообщил РИА Новости представитель театра Ленком, где служил артист.
«Леонид Сергеевич Броневой похоронен на Новодевичьем кладбище недалеко от могил народного артиста СССР Владимира Зельдина и художника Ильи Глазунова», — сказал он.
Прощание с артистом прошло в театре «Ленком», где он проработал более 30 лет.
Леонид Броневой скончался в субботу после тяжелой болезни в возрасте 88 лет. Известен по ролям в таких фильмах, как «Покровские ворота», «Семнадцать мгновений весны» и «Тот самый Мюнхгаузен». Последней его работой стала картина «Простые вещи» режиссера Алексея Попогребского.
Ранее актриса Елена Шанина рассказала МК о последнем желании народного артиста. Накануне его смерти Шанина созванивалась с театральным водителем, который в последнее время он всегда был при Броневом. «В общем звоню, спрашиваю:
Как там Леонид Сергеевич? А он мне:
Представляешь, мороженое попросил. Я погнал ребят, сейчас принесут», — отметила актриса.