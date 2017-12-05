Леонида Броневого похоронили рядом с Глазуновым и Зельдиным

Народного артиста СССР Леонида Броневого похоронили в Москве в понедельник, 11 декабря. Об этом сообщил РИА Новости представитель театра Ленком, где служил артист.

«Леонид Сергеевич Броневой похоронен на Новодевичьем кладбище недалеко от могил народного артиста СССР Владимира Зельдина и художника Ильи Глазунова», — сказал он.

Прощание с артистом прошло в театре «Ленком», где он проработал более 30 лет.

Леонид Броневой скончался в субботу после тяжелой болезни в возрасте 88 лет. Известен по ролям в таких фильмах, как «Покровские ворота», «Семнадцать мгновений весны» и «Тот самый Мюнхгаузен». Последней его работой стала картина «Простые вещи» режиссера Алексея Попогребского.