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Леонида Броневого похоронили рядом с Глазуновым и Зельдиным

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Народного артиста СССР Леонида Броневого похоронили в Москве в понедельник, 11 декабря. Об этом сообщил РИА Новости представитель театра Ленком, где служил артист.

«Леонид Сергеевич Броневой похоронен на Новодевичьем кладбище недалеко от могил народного артиста СССР Владимира Зельдина и художника Ильи Глазунова», — сказал он.

Прощание с артистом прошло в театре «Ленком», где он проработал более 30 лет.

Леонид Броневой скончался в субботу после тяжелой болезни в возрасте 88 лет. Известен по ролям в таких фильмах, как «Покровские ворота», «Семнадцать мгновений весны» и «Тот самый Мюнхгаузен». Последней его работой стала картина «Простые вещи» режиссера Алексея Попогребского.

Ранее актриса Елена Шанина рассказала МК о последнем желании народного артиста. Накануне его смерти Шанина созванивалась с театральным водителем, который в последнее время он всегда был при Броневом. «В общем звоню, спрашиваю: Как там Леонид Сергеевич? А он мне: Представляешь, мороженое попросил. Я погнал ребят, сейчас принесут», — отметила актриса.

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