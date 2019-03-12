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Определена судьба самой короткой линии московского метро

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Каховская линия — самая коротка в московском метро — будет интегрироваться в Большую кольцевую линию (БКЛ) с 2019 года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, передает РИАМО.

В состав Каховской линии входят три станции — «Каховская», «Варшавская» и «Каширская». Изначально она была частью Замоскворецкой линии, затем движение по этому участку стало вилочным, а в 1990-х он стал отдельным. Сейчас между линиями на «Каширской» организована кросс-платформенная пересадка.

В ближайшие месяцы станция «Каховская» будет закрыта на несколько лет для строительства БКЛ.

Первый участок Большой кольцевой линии открылся 26 февраля 2018 года. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция. Ее протяженность составит почти 70 километров — таким образом БКЛ станет самой протяженной линией столичной подземки.

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