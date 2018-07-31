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Лучшим почтальоном Москвы оказался студент-дорожник

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В Москве выбрали лучшего почтальона, им оказался студент одного из столичных вузов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Почты России».

Победитель, 20-летний Тихон Кузнецов два года работает в отделении почтовой связи в Преображенском районе. Незадолго до начала конкурса ему исполнилось 20 лет. Молодой человек также учится в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) по специальности управление персоналом в организации.

Сам Кузнецов отметил, что совмещать учебу и работу ему удобно, и поблагодарил коллег за помощь при поступлении на работу. «Мне очень нравится моя профессия — проходишь около десяти километров в день и сохраняешь хорошую физическую форму», — сказал он.

Всего в конкурсе участвовали 11 сотрудников, получивших лучшие характеристики от начальства. Им необходимо было пройти викторину, показать презентацию на тему «Моя профессия — почтальон», а также продемонстрировать навыки работы и умение найти общий язык с клиентом в любой ситуации.

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