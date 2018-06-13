Толпу исполняющих Viking Clap исландцев в Москве сняли на видео

Болельщики сборной Исландии устроили флешмоб в поддержку своей национальной сборной в парке «Зарядье». Видео с перформансом выложил пользователь Birkir Ólafsson на своей странице в Twitter.

На кадрах видно, как исландские болельщики выполняют свой знаменитый Viking Clap. Помимо этого, они также исполнили песни в поддержку национальной команды.

В первом своем матче на ЧМ-2018 сборная Исландии выступит против сборной Аргентины. Он пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» 16 июня в 16:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах России. В Москве соревнования примут стадионы «Лужники» и «Открытие Арена».