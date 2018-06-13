Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Толпу исполняющих Viking Clap исландцев в Москве сняли на видео

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Болельщики сборной Исландии устроили флешмоб в поддержку своей национальной сборной в парке «Зарядье». Видео с перформансом выложил пользователь Birkir Ólafsson на своей странице в Twitter.

На кадрах видно, как исландские болельщики выполняют свой знаменитый Viking Clap. Помимо этого, они также исполнили песни в поддержку национальной команды.

В первом своем матче на ЧМ-2018 сборная Исландии выступит против сборной Аргентины. Он пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» 16 июня в 16:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах России. В Москве соревнования примут стадионы «Лужники» и «Открытие Арена».

Читайте также
Самое читаемое
«Надо, ребята, чтобы я сначала протрезвел»
Откровения обитателей окрестностей метро Курская
14 июня
«Нашла себе симпатичную кукарачу»
Что творят в Москве иностранные болельщики: первые кадры
14 июня
«Где-то был сплошной одобрям-с»
Как развивались советские города и почему теперь все должно быть иначе
13 июня
Футбол им не помеха
Мусульмане вышли на улицы и отметили праздник Ураза-байрам
15 июня
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter