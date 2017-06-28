McDonald's запустил сервис по доставке еды в Москве

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s запустила в Москве сервис по доставке еды. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на буклет компании. Информацию подтвердил и представитель McDonald’s в России.

Как пояснил изданию менеджер одного из ресторанов, проект стартовал 28 июня. Пока он действует в пилотном режиме, участвуют в нем шесть заведений сети. Оформить заказ можно через приложение UberEats. Стоимость доставки составит 99 рублей, при этом минимальная сумма заказа не установлена.

Как рассказала ТАСС менеджер по связям с общественностью McDonald’s Елена Чилингарян, радиус доставки рассчитывается индивидуально UberEats, но в среднем составляет около 1,5 километров. При этом до конца 2017 года сеть планирует охватить доставкой всю Москву. «Мы также планируем идти в регионы вместе с нашим партнером», — добавила Чилингарян.

Приложение доставки еды UberEats от компании Uber заработало в Москве в тестовом режиме в феврале. Сейчас сервис работает в более чем 60 городах 20 стран, а его партнерами являются 30 тысяч ресторанов по всему миру.