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Медведь-фанат прокатился по Москве с вувузелой в лапах

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В первый день чемпионата мира по футболу на улицах Москвы заметили медведя, дудящего в вувузелу. Видео разместил телеканал «360» в своем официальном Twitter-аккаунте.

На кадрах видно, как хищник сидит на заднем сиденье автомобиля без крыши и увлеченно дует в дудку. «Ничего необычного, просто по Москве катается медведь с вувузелой», — говорится в описании к видео.

Появление мишки произвело фурор среди гостей столицы, обступивших автомобиль.

14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Мундиаль продлится до 15 июля. Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Египта и Уругвая.

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