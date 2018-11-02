Москвичи стали терять память

В октябре текущего года пассажиры забыли в столичной подземке на 25 процентов больше вещей, чем в этом же месяце в 2017-м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

В прошлом месяце было забыто почти 850 вещей, среди них — бензопила, хоккейная клюшка, обои, карниз, монитор. В целом, отмечают представители метро, пассажиры стали чаще забывать традиционные сезонные вещи: шапки, перчатки, зонты.

«Больше половины [вещей] уже вернули владельцам», — заверили в пресс-службе.

В метрополитене напоминают, что вещи, найденные на станциях, в вестибюлях или в вагонах, передаются на склад «Котельников», конечной южной станции Таганско-Краснопресненской линии. Там предметы хранятся в течение полугода с даты регистрации заявления о находке. Личные документы там не хранятся, а передаются в полицию.