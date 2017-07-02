Мэр Москвы объяснил повышение цен на парковку

Повышение цен на платную парковку в Москве вызвано заполнением количества парковочных мест. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин, передает РИА Новости.

«Парковка не является для нас источником доходов. Она является регулятором количества машин, которые приезжают в центр города. Когда количество парковочных мест заполняется более чем на 80 процентов, во всем мире есть один рецепт — увеличение цены парковочного места», — сказал градоначальник, пояснив, что определенная часть парковок в центре Москвы должна быть постоянно свободна.

В настоящее время платная парковка действует более чем на 1 тысяче столичных улиц, всего обустроено свыше 71 тысячи парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 рублей за пределами Третьего транспортного кольца до 200 рублей на самых востребованных участках в границах Садового кольца и в районе «Москвы-Сити». В начале декабря стало известно, что почти на 2 процентах улиц Москвы будет установлен максимальный тариф за пользование платными парковками — 380 рублей за час придется платить водителям на улицах в районе «Москвы-Сити», Тверской, Арбата, Патриарших прудов, а также на Неглинной, в Романовом переулке и ряде других. В указанных местах парковка будет платной даже по воскресеньям.