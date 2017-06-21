Мэрия Москвы отказалась согласовать гей-парад в поддержку решения ЕСПЧ

Мэрия Москвы отказалась согласовать гей-парад и митинг в поддержку решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних дискриминационным. Об этом в четверг, 22 июня, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» гей-активист Николай Алексеев.

«Власти Москвы только что запретили проведение в городе шествия гей-парада и митинга с призывом к исполнению вердикта ЕСПЧ, вынесенного во вторник, по делу о неправомерности российских законов о запрете гей-пропаганды», — сообщил он, прикрепив к посту скан документов, подписанных замглавы столичного департамента региональной безопасности Василием Олейником.

В них говорится, что «истинные цели митинга могут быть „завуалированы“ и могут нарушать закон о защите прав несовершеннолетних».

«Эти решения будут срочно обжалованы в суде», — добавил Алексеев.

Шествие на Тверском бульваре планировалось провести 1 июля, митинг у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре — 2 июля.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних был принят на федеральном уровне в 2013 году. За пропаганду нетрадиционных отношений среди детей и подростков грозит штраф в миллион рублей.