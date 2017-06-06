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Мэрия Москвы согласовала митинг ФБК 12 июня на проспекте Сахарова

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Мэрия Москвы согласовала заявку директора организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Романа Рубанова на проведение 12 июня митинга на проспекте Академика Сахарова. Об этом рассказал журналистам глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, сообщает РИА Новости в среду, 7 июня.

«Планируем проведение мероприятия с 13:30 до 16:00 12 июня с заявленной численностью организаторов — до 15 тысяч человек», — отметил чиновник.

Он пояснил, что маршрут будет пролегать по проспекту Сахарова — от улицы Маши Порываевой, 38, до проспекта Сахарова, 9.

Ранее мэрия отклонила идентичную заявку основателя ФБК Алексея Навального из-за его нарушений во время проведения прежних протестных акций.

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