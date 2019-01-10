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Москвичам пригрозили опасной метелью

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В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра в среду, 16 января.

«Днем 17 января на погодные условия Европейской территории России начнет оказывать влияние теплый атмосферный фронт следующего атлантического циклона, который с Балтийского моря переместится на Карелию», — говорится в сообщении.

Атмосферный фронт принесет снегопады, местами сильные, а также сильный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. При этом ожидается потепление до минус 1-3 градусов. Кроме того, повысится давление, которое в последние дни достигало рекордно низких отметок.

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до пятницы, возможны температуры выше ноля. Новая волна похолодания ожидается в субботу, 19 января.

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