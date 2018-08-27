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Положение станций московского метро в пространстве показали на одной схеме

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На сайте заведующего лабораторией на кафедре дифференциальных уравнений и математической физики РУДН и веб-разработчика Евгения Варфоломеева доступна 3D-схема станций Московского метрополитена. Модель построена на основе общедоступных координат станций метро и глубин их заложения.

«Глубины заложения отсчитываются от локальной высоты поверхности земли над уровнем моря. Таким образом, модель показывает действительное положение станций в пространстве», — пишет создатель модели.

Судя по схеме, выше всех в пространстве находятся станции «Теплый стан», «Коньково» и «Беляево» Калужско-Рижской линии, ниже всех — «Киевская» Кольцевой линии, «Парк Победы» (Арбатско-Покровская и Калининско-Солнцевская линии), а также временно закрытая станция КСЛ «Деловой центр» и «Выставочная» Филевской линии.

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