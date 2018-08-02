Власти Москвы оценили эффект от новых станций метро

Строительство новых станций метро в 2018 году улучшит транспортную доступность для четырех миллионов москвичей. Об этом сообщил журналистам глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

По его словам, в этом году уже введено в строй 16,7 километра линий, три станции на Люблинско-Дмитровской линии и первые пять станций Большого кольца. «Мы с уверенностью можем сказать, что у нас этот год будет годом подземного метро», — сказал он.

До конца года будет построено еще 17 станций: участки Калининско-Солнцевской, Кожуховской и Сокольнической линий, станция «Нижняя Масловка» Большого кольца и «Беломорская» на Замоскворецкой линии.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход строительства станции «Прокшино» в Новой Москве, входящей в состав участка Сокольнической линии метро от станции «Саларьево» до «Столбово» в Коммунарку.

«В Новой Москве возводится уникальный транспортный объект: в одном коридоре строится автодорога Солнцево — Бутово — Видное и линия метро от Саларьево до Столбово — четыре станции. Основные работы на автомобильном участке будут закончены уже в сентябре, а на участке метро — до конца 2018 года», — цитирует его портал Стройкомплекса.

Отмечалось, что новая трасса и линия метрополитена должны разгрузить юг МКАДа, Варшавское шоссе и Ленинский проспект.