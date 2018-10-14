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Метро придет в каждый двор

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К 2023 году в шаговой доступности от станций метрополитена будут проживать свыше 90 процентов москвичей, заявил в ходе выступления в Мосгордуме столичный градоначальник Сергей Собянин. Об этом сообщает РИАМО.

Это станет возможным благодаря строительству Большой кольцевой линии и сооружения линий в Бирюлево, Щербинку, Троицк и Рублево-Архангельское, а также запуску Московских центральных диаметров, пояснил мэр.

Также 22 октября Собянин отчитался перед президентом России Владимиром Путиным. «Ввели 32 километра линий метро, 15 станций и два депо. Это, по сути, два огромных завода по эксплуатации метровагонов, метропоездов. Причем десять станций еще находятся в высокой степени готовности, они будут введены либо в конце этого года, либо в начале следующего года», — цитирует мэра сайт Кремля.

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