В Москве на неделю закрыли три станции метро

Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» закрыты по 30 марта этого года для строительства Кожуховской линии. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метро, передает агентство «Москва».

Поезда в этот период будут курсировать от «Планерной» до «Выхино» и обратно. Свою обычную работу закрытые станции возобновят утром 31 марта.

Кожуховскую линию планируется запустить в 2019 году. В нее войдут восемь станций: «Нижегородская улица» (с пересадкой на одноименную станцию Московского центрального кольца), «Стахановская улица», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино» (с пересадкой на «Лермонтовский проспект»), «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Благодаря этой линии доступ к метро получат жители районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.