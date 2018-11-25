Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Метро заработало на старье

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Московский метрополитен заработал более 340 тысяч рублей за первый день продаж указателей из подземки, сообщает агентство «Москва».

Продано более 50 лайтбоксов. Самыми популярными оказались лайтбоксы с надписями «Выход в город», «Вход в метро», «Переход прекращается в час ночи», а также указатели со списками станций и пересадками.

«За несколько часов мы получили около 500 заявок, которые сейчас обрабатываем. Мы связываемся с потенциальными покупателями, рассказываем им, какие указатели есть в наличие, и приглашаем посетить их наш сувенирный магазин», — добавили в пресс-службе подземки.

Самое читаемое
«Фрики в Москве были, есть и всегда будут»
Какой была альтернативная мода на закате СССР
24 декабря
«Города можно узнать по походке, как людей»
Чего мы не знаем о Берлине, Франкфурте и Гамбурге
28 декабря
«В 1990-х мост стал популярен у самоубийц»
История Большого Каменного моста: переезды, бандиты и Гагарин
26 декабря
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter