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Метрополитен раскрыл секрет экономии времени в часы пик

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Пассажиры московского метрополитена смогут существенно экономить время в часы пик, если будут занимать обе стороны эскалатора. Такой совет горожанам дали в Instagram-аккаунте столичной подземки.

Как отметили в метрополитене, в утренний час пик часто складывается ситуация, когда у эскалатора скапливается большое число людей из-за того, что все предпочитают занимать только правую его часть. «Левая — пустует: считается, что она для тех, кто любит ходить по лестницам или ужасно спешит. Правильно ли занимать только правую часть эскалатора? Вы удивитесь, но нет», — заявили там.

В подземке пояснили, что если пассажиры будут занимать обе стороны эскалатора, на подъем или спуск у всех будет уходить гораздо меньше времени. «В Лондоне даже проводили специальное исследование на этот счет и установили, что тактика занимать обе стороны эскалатора может увеличить его пропускную способность почти на треть!» — рассказали там.

В комментариях пользователи отметили, что привычка занимать только правую сторону эскалатора у москвичей слишком сильна, и обычно те, кто рискует встать слева, вызывают негодование у окружающих. Некоторые предложили расклеить в вагонах плакаты, которые напоминали бы пассажирам о необходимости занимать обе стороны эскалатора.

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