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Мик Джаггер заинтересовался в Москве церковной музыкой

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Основатель и фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер посетил храм Василия Блаженного на Красной площади и послушал духовное произведение церковного хора. Об этом сообщает ТАСС.

Для музыканта организовали экскурсию по храму, а также предложили осмотреть выставку золотых изделий, однако он отказался и отправился в отель.

Джаггер ответил на несколько вопросов журналистов. Он прокомментировал проигрыш сборной Англии в полуфинальном матче мундиаля команде Хорватии, заявив: «Что ж, бывает». При этом он красноречиво поднял вверх большой палец, когда его спросили по поводу самого чемпионата.

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