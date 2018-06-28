Мик Джаггер заинтересовался в Москве церковной музыкой

Основатель и фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер посетил храм Василия Блаженного на Красной площади и послушал духовное произведение церковного хора. Об этом сообщает ТАСС.

Для музыканта организовали экскурсию по храму, а также предложили осмотреть выставку золотых изделий, однако он отказался и отправился в отель.

Джаггер ответил на несколько вопросов журналистов. Он прокомментировал проигрыш сборной Англии в полуфинальном матче мундиаля команде Хорватии, заявив: «Что ж, бывает». При этом он красноречиво поднял вверх большой палец, когда его спросили по поводу самого чемпионата.