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Внешнюю сторону МКАД полностью перекроют на три часа

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На 50-м километре Московской кольцевой автодороги до 28 февраля частично ограничено движение, сообщается на сайте мэра Москвы.

Ограничение связано с ремонтными работами на развязке в районе пересечения улицы Генерала Дорохова и МКАД. Кроме того, 16 декабря с 1:30 до 4:30 движение по внешней стороне МКАД на этом участке будет полностью перекрыто. Для автомобилистов обещают организовать временный объезд.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас на внешней стороне МКАД в районе 51-го километра наблюдается затор, начинающийся почти от пересечения кольцевой автодороги с Можайским шоссе.

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