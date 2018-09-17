Москвичи осилили путь пешком от МКАД до МКАД

Три журналиста RTVI прошли пешком от одной до другой стороны внутреннего кольца МКАД. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Стартом и финишем были станции «Планерная» и «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии метро. «Чтобы маршрут был интереснее, мы решили не идти строго от точки „А“ к точке „Б“: мы отходили от оптимального маршрута и делали крюки», — пишут авторы.

По их утверждению, дорога вместе со всеми остановками заняла ровно 12 часов. За это время они преодолели 43 километра, что составляет примерно 57 тысяч шагов. «На „Планерную“ мы все же добирались на общественном транспорте, а вечером кто-то из нас даже заказал такси до дома», — говорится в материале.

Авторы репортажа посоветовали желающим совершить такую же прогулку делать перерывы, отправляться в путь пораньше, взять с собой что-нибудь перекусить, надеть комфортную одежду и обувь, а также не переоценивать свои силы. «В целом пройти 43 километра по городу без подготовки — реально, но на следующий день вам, возможно, не захочется вставать с кровати», — заключают журналисты.