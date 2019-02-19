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Стратегические ядерные силы попали в пробку на МКАД

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В сети появились видеозаписи и фотографии со МКАД, где утром 26 февраля был замечен мобильный ракетный комплекс стратегического назначения.

«Утро на МКАД», — пишет Telegram-канал «338», публикуя несколько снимков. На одном из них видно, что комплекс стоит в пробке наряду с другими транспортными средствами.

«МКАД решили перекрыть в час пик, чтобы привезти ракеты», — сообщает Telegram-канал «Московские новости». В то же время о каких-либо перекрытиях на главной кольцевой автодороге столицы 26 февраля не сообщалось.

Мобильные ракетные комплексы — один из компонентов российских стратегических ядерных сил. Это комплексы типа «Ярс», «Тополь-М» и «Тополь».

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