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Прорыв дамбы в Москве ликвидируют раньше срока

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Последствия прорыва дамбы над Тушинским тоннелем в Москве ликвидируют раньше срока, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter в четверг, 10 января.

По его словам, работы по основному ходу тоннеля завершаются. «В 18:00 — 18:30 запустим движение», — написал градоначальник.

Ранее сообщалось, что закончить восстановительные работы и открыть проезд автомобилей удастся только к утру 11 января.

Тушинский тоннель и часть Волоколамского шоссе начало затапливать днем 10 января из-за прорыва дамбы, который произошел в результате провала грунта. Автомобилей в тот момент в тоннеле не было. Авария привела к частичному закрытию трассы и заторам в районе происшествия.

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