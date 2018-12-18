Прорыв дамбы в Москве ликвидируют раньше срока

Последствия прорыва дамбы над Тушинским тоннелем в Москве ликвидируют раньше срока, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter в четверг, 10 января.

По его словам, работы по основному ходу тоннеля завершаются. «В 18:00 — 18:30 запустим движение», — написал градоначальник.

Ранее сообщалось, что закончить восстановительные работы и открыть проезд автомобилей удастся только к утру 11 января.

Тушинский тоннель и часть Волоколамского шоссе начало затапливать днем 10 января из-за прорыва дамбы, который произошел в результате провала грунта. Автомобилей в тот момент в тоннеле не было. Авария привела к частичному закрытию трассы и заторам в районе происшествия.