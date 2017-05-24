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Мощам Николая Чудотворца поклонились более 80 тысяч человек

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За четыре дня мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве поклонились более 80 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии по Москве.

В четверг, 25 мая, в храм Христа Спасителя приехали более 20 тысяч человек. Данные по числу людей сотрудники правоохранительных органов считают по рамкам металлоискателей при входе в храм.

Безопасность ковчега с мощами обеспечивают более тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

С 22 мая по 12 июля мощи доступны для поклонения в столичном храме Христа Спасителя, с 13 по 28 июля — в Санкт-Петербурге.

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