Московская «Амбрелла» исчезнет через полгода

Власти Москвы приступят к сносу недостроенной Ховринской больницы в начале ноября, работы займут около полугода. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

При сносе будут применяться специальные технологии разбора здания с последующей утилизацией строительного мусора. «Обследовав здание, мы поняли, что придется использовать специальные способы сноса, специальную технику, потребовалась дополнительная проектно-сметная документация», — сказал он.

Чиновник отметил, что стартовая цена контракта по сносу изначально превышала 900 миллионов рублей, но в ходе торгов ее удалось значительно снизить. Генподрядчик работ также обязан будет подготовить площадку для строительства жилья на месте больницы. Снос и строительство жилья осуществляется за счет городского бюджета.

«Это очень интересная площадка с учетом того, что транспортная проблема в этом районе решена. Здесь открылась станция метро Ховрино , кроме того, там пройдет участок Северо-Восточной хорды», — подчеркнул Хуснуллин.

Ховринскую больницу начали строить в 1980 году по уникальному проекту: здание имеет форму треугольного креста с разветвлениями на концах. Из-за этого его часто сравнивают со знаком биологической опасности и называют «Амбреллой» в честь корпорации, устроившей апокалипсис в серии видеоигр и фильмов «Обитель зла» — она использовала этот знак в качестве логотипа.

Уже на завершающих стадиях строительства в начале 1990-х годов объект забросили, край здания начал оседать и подтапливаться. В настоящий момент первый этаж находится ниже уровня земли.