Московские власти задумались о создании парковок только для электромобилей

Парковочные места, доступные только для электромобилей, могут появиться в Москве. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«Для электротранспорта в Москве парковка бесплатная. На сегодняшний день с Минтрансом мы обсуждаем вопрос по скорейшему принятию в Российской Федерации законопроекта, чтобы парковочное место закрепить законодательно за электрической машиной, чтобы его никто другой не мог занимать», — отметил Ликсутов.

По его словам, это будет способствовать увеличению количества граждан, которые отдают предпочтение электромобилям и, как следствие, сокращению объемов вредных выбросов в атмосферу.

Организовывать подобные парковки планируется у заправочных станций для электротранспорта. В настоящее время в Москве действует около 80 точек, где можно зарядить электрическую машину. «Мы понимаем, что этого недостаточно. Цель — количество заправочных станций довести до 200», — добавил Ликсутов.

По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2017 года в Москве был зарегистрирован 281 электромобиль. Всего же в России насчитывается 920 таких машин.