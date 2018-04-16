Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Московский каршеринг сделают доступным для иностранцев

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Операторы столичного каршеринга начнут принимать иностранные документы в электронном виде для регистрации в системе. На такой шаг компании пошли в преддверии чемпионата мира по футболу-2018, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что сервисы каршеринга также обзаведутся англоязычными версиями сайтов и мобильных приложений.

От иностранных граждан компании YouDrive, «Делимобиль», BelkaCar, EasyRide, Car5 и Carlion будут требовать стандартный пакет документов — удостоверение личности и водительские права.

По словам Ликсутова, автопарк московского каршеринга составляет уже более 7,7 тысячи машин. 13 марта сообщалось о 6,5 тысячи автомобилях краткосрочной аренды.

Московский каршеринг на сегодняшний день включает 15 операторов, в системе зарегистрированы более миллиона пользователей. За 2017 год машины в аренду брали 5,6 миллиона раз.

Самое читаемое
«Мы предлагали восстановить эти каретные сараи»
Спасатели московских памятников архитектуры с полувековым стажем
20 апреля
«Пришлось схватить его за пах»
Москвич спасал кошек из подвалов, а попал под уголовную статью
18 апреля
«Меня пугают обнаженные тела»
Актриса Мария Смольникова о крокодилах и театральных экспериментах
17 апреля
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter