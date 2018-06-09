Московский транспорт переварил десятки тысяч фанатов

Транспортный комплекс столицы справился с наплывом болельщиков в первый день чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил агентству «Москва» глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

«В общей сложности около 42 тысяч сотрудников транспортного комплекса Москвы работали вместе со сборной России, чтобы организовать такой замечательный праздник», — сказал он.

В день открытия в Москве на стадионе «Лужники» прошел первый матч между сборными России и Саудовской Аравии, а также фестиваль болельщиков. По словам чиновника, после этого 92 тысячи болельщиков уехали на метро и МЦК, еще 18 тысяч воспользовались бесплатными шаттлами, а также две тысячи человек разъехались на такси.

«Со стадиона „Лужники“ болельщики вышли за полтора часа, с фестиваля болельщиков основная часть — за час с момента окончания матча. К сожалению, мы понимаем, что жители района Хамовники вынуждены терпеть неудобства, связанные с обеспечением безопасности соревнований. Мы стараемся свести их к минимуму и снимаем большинство ограничений как можно быстрее», — отметил Ликсутов.

По словам главы департамента транспорта, большое число гостей выбрали пешеходные маршруты и для них были подготовлены специальные скидки в магазинах, кафе и ресторанах находящихся в парках Горького, «Музеон» и «Зарядье».

«В общей сложности около 42 тысяч сотрудников транспортного комплекса Москвы работали вместе со сборной России, чтобы организовать такой замечательный праздник», — сказал чиновник и подчеркнул, что все замечания по работе транспорта, поступившие в первый день чемпиоанат, будут учтены и исправлены.

Сборная России в первом матче ЧМ-2018 обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал также состоится в Москве.