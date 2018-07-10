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Московский транспорт справился с потоком гуляк

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Московское центральное кольцо (МЦК) и столичный метрополитен перевезли 5,7 миллиона пассажиров за время празднования Дня города. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

871-летие Москвы празднуется 8 и 9 сентября, второй год подряд метро и МЦК работают в это время круглосуточно. В этом году пассажиропоток за 24 часа работы превысил стандартные показатели выходного дня почти в три раза.

Наиболее загруженными стали станции, расположенные рядом с местами массовых гуляний в центре — «Охотный Ряд», «Китай-город» и «Площадь Революции». Ими воспользовались на вход 93,8 тысячи, 86,7 тысячи и 83,9 тысячи человек соответственно.

Бесперебойную работу метро обеспечивали свыше 5,7 тысячи человек.

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