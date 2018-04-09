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Московский водитель получил штраф за три секунды

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Московский автомобилист рассказал, что получил штраф, стоя в пробке в правом ряду в центре столицы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам Дмитрия Балаболина, ему пришел штраф и две фотографии, где его автомобиль запечатлен стоящим в правом ряду в ожидании, когда проедут другие машины. «Разница между фотографиями — три секунды», — сказал горожанин.

Издание указывает, что подобные случаи участились из-за установки в пределах Бульварного кольца 100 камер нового типа, которые следят за нарушением правил остановки и стоянки. Устройства, со слов москвичей, просматривают все пространство правого ряда, могут поворачиваться, а радиус их обзора вокруг себя составляет 35 метров. В том случае, если автомобиль по тем или иным причинам остановился в правом ряду, камера начинает отсчет времени и через 10 секунд выписывает штраф в размере трех тысяч рублей.

Ни в ГИБДД, ни в Центре организации дорожного движения, как отмечает «Коммерсантъ», не предупреждали о появлении таких камер в центре Москвы.

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