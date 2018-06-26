Московский выпускник установил рекорд на ЕГЭ

Выпускник одной из московских школ впервые набрал 400 баллов, сдав четыре ЕГЭ на высший балл — обязательные русский язык и математику и два по выбору. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Он подчеркнул, что это ученик из «очень хорошей школы», на выбор он сдавал химию и биологию. По словам Кравцова, в этом нет ничего удивительного. «Такие дети будут появляться. Пять лет нам потребовалось, чтобы выйти на устойчивое и объективное проведение экзамена. Дети это понимают и много учатся и стараются», — добавил он.

Основной этап сдачи ЕГЭ прошел с 28 мая по 2 июля. Экзамен сдали около 730 тысяч человек.

ЕГЭ — единый государственный экзамен, который проводится по образовательным программам среднего общего образования. Он одновременно служит выпускным экзаменом в школах и вступительным в вузах.