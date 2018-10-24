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Московских голубей заподозрили в культе памятника Шухову

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Фото: Pussycat.nose

Московских голубей заподозрили в «культе» памятника Владимиру Шухову на Сретенском бульваре. На это обратил внимание пользователь форума Pikabu Pussycat.nose.

По его словам, птицы с утра до вечера сидят полукругом у монумента, не приближаясь к нему, словно установив невидимую границу. «Голубей много; голуби формируют полукруг со стороны Тургеневской площади, всегда в одном и том же месте; голуби не толпятся позади памятника; голуби собираются в любую погоду; голуби ничего не делают», — написал он.

«Есть ли рациональные причины такого поведения, кроме поклонения Шухову? Нет. Вероятно, культ Шухова еще достаточно молод, но число его последователей быстро растет», — резюмировал Pussycat.nose.

В комментариях высказывались предположения, что под памятником проходят тепловые коммуникации, однако эта теория не выдержала критики, поскольку голуби точно так же сидят и летом.

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