Московских голубей заподозрили в культе памятника Шухову

Фото: Pussycat.nose

Московских голубей заподозрили в «культе» памятника Владимиру Шухову на Сретенском бульваре. На это обратил внимание пользователь форума Pikabu Pussycat.nose.

По его словам, птицы с утра до вечера сидят полукругом у монумента, не приближаясь к нему, словно установив невидимую границу. «Голубей много; голуби формируют полукруг со стороны Тургеневской площади, всегда в одном и том же месте; голуби не толпятся позади памятника; голуби собираются в любую погоду; голуби ничего не делают», — написал он.

«Есть ли рациональные причины такого поведения, кроме поклонения Шухову? Нет. Вероятно, культ Шухова еще достаточно молод, но число его последователей быстро растет», — резюмировал Pussycat.nose.

В комментариях высказывались предположения, что под памятником проходят тепловые коммуникации, однако эта теория не выдержала критики, поскольку голуби точно так же сидят и летом.