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Московским регулировщикам вернут стаканы

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Сотрудники столичной Госавтоинспекции вновь будут нести постовую службу на перекрестках в ветрозащитных стеклянных кабинах, которые за характерное сходство прозвали «стаканами». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на департамент капремонта Москвы.

«На данный момент установлено 38 кабин. При создании этих кабин перед проектировщиками изначально была задача воссоздать эстетический вид и исторический образ тех кабин, которые ранее размещались на улицах Москвы», — рассказали в департаменте. Там отказались уточнить, сколько всего планируется установить таких конструкций, отметив, что «стаканы» монтируются практически на всех важных перекрестках и магистралях, а также размещаются на всех спецтрассах.

В 2017 году производство и установка одной кабины обходились Москве в 500 тысяч рублей.

Первые стеклянные кабины регулировщиков появились в Москве в 1950-х годах, и были демонтированы в 2008–2010 годах в рамках реформирования патрульно-постовой службы.

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