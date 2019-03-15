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Московское тепло приблизило набухание почек на деревьях

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В Москве и Подмосковье из-за теплой погоды набухание почек и цветение деревьев начнутся раньше обычного. Об этом рассказал главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк, передает РИАМО.

По его словам, весна в этом году наступила раньше обычных сроков. Он также отметил, что в Ботанческом саду МГУ «Аптекарский огород» уже расцвели подснежники.

Синоптики ранее рассказали, что апрель в Московском регионе будет теплее обычного. Предполагается, что среднесуточная температура воздуха составит 5,8 градуса тепла.

20 апреля руководитель московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщил, что из-за повышения средней температуры воздуха летучие мыши начали массово мигрировать в столичный регион. В Москву и Подмосковье также стали перебираться и другие виды животных, которые раньше обитали южнее, например, лисы и зайцы.

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