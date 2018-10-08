Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичей пересадят в «Москву»

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал в Twitter об увеличении закупок вагонов типа «Москва» для одноименных поездов городского метрополитена.

«В этом году мы закупили 332 вагона, до января придут еще 166, а в следующем году — 552», — написал градоначальник.

«Вы легко можете отличить этот поезд от старых моделей: он более комфортный и вместительный, с удобным сквозным проходом», — добавил Собянин.

Согласно данным из открытых источников, на октябрь этого года построено 666 вагонов «Москва», из них сформировано 86 составов. 83 из них эксплуатируются и проходят обкатку в столичном метро на Таганско-Краснопресненской (43 состава), Калужско-Рижской (20) и Филевской (20 с учетом проходящих обкатку) линиях. Еще два состава находятся в распоряжении Бакинского метрополитена.

Вагоны этого типа выпускают «Метровагонмаш» и Октябрьский электровагоноремонтный завод.

Читайте также
Самое читаемое
«Я слышал, что у меня проблемы с психикой»
Фотограф заставил десятки тысяч людей смотреть на углы
9 октября
«Если уж и делать революцию, то она должна быть городской»
Его называют самым радикальным урбанистом. Вот его манифест
8 октября
«Переезжают в надежде на то, что им будет лучше жить»
Эти люди ищут счастья. Но им не всегда везет
Cегодня
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter