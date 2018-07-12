Москва перейдет на раздельный сбор мусора

В Москве появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, передает ТАСС.

«Совсем скоро по просьбе москвичей на московских улицах и в отдельно значимых местах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора», — сказал он. В частности, их установят на школьных территориях.

Бирюков отметил, что собранные отходы направят на пункты сортировки, где их переработают. Он подчеркнул, что власти будут вовлекать москвичей в раздельный сбор мусора.

Систему раздельного сбора бытовых отходов (РСО) начнут внедрять в столице с 2019 года. Контейнеры для сортировки мусора и ранее устанавливали в отдельных местах города, однако это была частная инициатива. Теперь же речь идет о переходе к раздельному сбору отходов на городском уровне.