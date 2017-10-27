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Москва потратит 200 миллионов рублей на хорошую погоду 4 и 7 ноября

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На работы по метеозащите во время праздничных мероприятий в столице 4 и 7 ноября будет выделено почти 196 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на официальном портале госзакупок, сообщает ТАСС.

В разгоне облаков для обеспечения хорошей погоды при необходимости примут участие до десяти спецсамолетов. «Будут применяться гранулированная кислота, жидкий азот, порошкообразный реагент», — отмечается в материалах.

По информации агентства, это первый случай, когда метеозащита применяется во время ноябрьских мероприятий. По традиции облака разгоняют на парадах в честь Дня Победы (9 мая), а также в День России (12 июня) и День города (начало сентября).

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