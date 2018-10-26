Москва потратит три миллиарда рублей на автобусы на газу

Власти Москвы объявили конкурс на закупку низкопольных автобусов на газовом топливе для нужд ГУП «Мосгортранс». Об этом сообщает ТАСС.

Город планирует закупить 181 автобус, выпущенный не ранее 2018 года, за 2,97 миллиарда рублей. Поставка техники должна быть выполнена в течение 120 дней с момента заключения контракта.

В настоящее время в столице четверть всех перевозок наземного городского пассажирского транспорта совершает электротранспорт — трамваи и троллейбусы. Чтобы улучшить экологическую обстановку, автобусы в Москве постепенно заменят на современные электробусы — до 2021 года власти Москвы их будут закупать по 300 единиц ежегодно. Дизельный транспорт в Москве перестанут закупать с 2021 года.