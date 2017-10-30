Москва в 2018 году примет 21 миллион туристов

Туристический поток в Москву в 2018 году может достичь 21 миллиона человек. Об этом рассказал начальник управления гостиничного хозяйства Департамента спорта и туризма города Москвы Алексей Тихненко, передает агентство ТАСС.

По его словам. из них около миллиона приедут на чемпионат мира по футболу 2018 года. Чиновник также добавил, что популярность российской столицы среди туристов растет, и 96 процентов гостей уже изъявили желание вернуться сюда еще раз, а около 31 процента — уже побывали дважды.

Матч открытия ЧМ-2018 и финальная игра пройдут в Москве на стадионе «Лужники».