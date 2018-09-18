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Москва встала

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Вечером во вторник, 24 сентября, пробки на московских дорогах достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

По состоянию на 19:17 наибольшие затруднения наблюдаются в центре города — на Садовом и Бульварном кольцах, а также на МКАД от Совхоза имени Ленина до Реутова и на участке от Лианозово до Ясенево.

В Центре обеспечения дорожного движения (ЦОДД) автомобилистам рекомендовали выезжать из центральной части города после 20:00, передает агентство «Москва». Причиной дорожных заторов назвали ухудшившиеся погодные условия — в столичном регионе идет дождь.

Ранее в МЧС сообщали, что сильный дождь и ветер, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду, ожидаются в столице с 17:00 понедельника. Непогода сохранится в Москве до утра 25 сентября.

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