Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москва выйдет из предзимья к концу недели

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В Москве в ближайшую неделю ожидается почти зимняя погода, однако в выходные вероятно заметное потепление. Об этом сообщают синоптики центра «Фобос».

Отмечается, что на Европейской части России в данный момент действует два циклона. Москва попадет под влияние атмосферного фронта, чей центр располагается в данный момент над Уралом. Из-за поступления холодных воздушных масс из Арктики температура воздуха в городе будет держаться в районе нуля градусов, возможен слабый снег.

«Центральная Россия погрузится в предзимье», — говорится в сообщении.

Однако в конце недели в Москве скажется влияние европейского циклона, чей центр сейчас находится над Альпами. Атмосферный фронт несет воздух из Северной Африки. «Вместе с небольшими дождями придет потепление до плюс 6 — 8 градусов», — отмечают в «Фобосе».

В ночь на воскресенье, 28 октября, в Москве образовался первый в этом сезоне снежный покров, а столбики термометров опускались до нуля градусов. Однако к утру в городе потеплело до плюс 5-7 градусов.

Читайте также
Самое читаемое
По городу на «Иволге»
Что известно о новых городских электропоездах «Иволга» и что их появление означает для Москвы
25 октября
«Я бы не сказал, что Россия — это западная страна»
Индийский йог о скинхедах, медитации на Рублевке и русской жене
24 октября
«Не имею ничего против тех, кто получил все через постель»
Он дальтоник. Раньше делал тако и буритто, а теперь стал фотографом и бунтарем
23 октября
«Важно понимать пространство целиком»
Британцы изучили свои промзоны и узнали многое
27 октября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter