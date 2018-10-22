Москва выйдет из предзимья к концу недели

В Москве в ближайшую неделю ожидается почти зимняя погода, однако в выходные вероятно заметное потепление. Об этом сообщают синоптики центра «Фобос».

Отмечается, что на Европейской части России в данный момент действует два циклона. Москва попадет под влияние атмосферного фронта, чей центр располагается в данный момент над Уралом. Из-за поступления холодных воздушных масс из Арктики температура воздуха в городе будет держаться в районе нуля градусов, возможен слабый снег.

«Центральная Россия погрузится в предзимье», — говорится в сообщении.

Однако в конце недели в Москве скажется влияние европейского циклона, чей центр сейчас находится над Альпами. Атмосферный фронт несет воздух из Северной Африки. «Вместе с небольшими дождями придет потепление до плюс 6 — 8 градусов», — отмечают в «Фобосе».

В ночь на воскресенье, 28 октября, в Москве образовался первый в этом сезоне снежный покров, а столбики термометров опускались до нуля градусов. Однако к утру в городе потеплело до плюс 5-7 градусов.