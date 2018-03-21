Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москва вышла из сумрака и сэкономила

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В столице прошла международная экологическая акция «Час Земли». В рамках нее было сэкономлено около 28,5 мегаватт-часов электроэнергии, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

«Силами специалистов комплекса городского хозяйства Москвы на час была отключена художественная подсветка на 1,9 тысячи знаковых московских зданиях и объектах, включая Московский Кремль, сталинские высотки, храм Христа Спасителя, Большой театр, здание Госдумы и Совета Федерации», — говорится в сообщении.

Сэкономленной электроэнергии было бы достаточно для месячного обеспечения жилого дома в 100 квартир.

Акция «Час Земли» ежегодно проходит в Москве и десятках других городов России. Она инициирована Всемирным фондом дикой природы в 2007 году и призывает людей во всем мире выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушного отношения к будущему планеты.

Читайте также
Самое читаемое
«Современный город – это пространство разрушения»
Экономист, урбанист и политолог о том, чего хочет добивается горожанин
24 марта
«Тренд на бесконечное самообразование»
Почему москвичам не важно на какие лекции ходить
23 марта
«Жду, когда вновь созреет бабушкин тутовник»
История девушки, пережившей войну, блокаду и уехавшей в Москву
22 марта
«Он бросил свое рисовое поле и построил самое высокое здание на Земле»
ЧТЕНИЕ: «История городов будущего» Дэниэла Брука
21 марта
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter