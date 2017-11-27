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Москва за год заасфальтировала 11 Монако

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В Москве с начала 2017 года обновили почти 22 миллиона квадратных метров асфальта (22 квадратных километра). Об этом рассказал руководитель бюджетного предприятия «Автомобильные дороги» Александр Орешкин в интервью официальному порталу мэра и правительства столицы.

По его словам, на долю «Автомобильных дорог» приходится примерно половина всего объема работ. В частности, специалисты ведомства уложили 1,3 миллиона квадратных метров дорожного покрытия по программме благоустройства «Моя улица». Также в этом году на улицы Москвы нанесли 2,7 миллиона квадратных метров дорожной разметки.

Орешкин рассказал, что в столице уже четыре года используют при укладке верхнего слоя асфальта полимерно-битумные вяжущие смеси, разработанные специально для климата Центральной России. Гарантийный срок службы покрытия составляет три года. «Основа таких смесей — габбро-диабазовый щебень. Это вулканическая горная порода, по минеральному составу близкая к граниту, ее добывают в Карелии», — пояснил он.

Глава дорожного предприятия подчеркнул, что весь укладываемый в Москве асфальт производится на местных предприятиях, построенных в последние годы — десяти асфальтобетонных заводах и одном цементно-бетонном.

МОСЛЕНТА с помощью открытых данных подсчитала, что на площади в 22 квадратных километра может расположиться 11 маленьких стран, равных по площади княжеству Монако (два квадратных километра).

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