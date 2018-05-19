Москва заработала на туристах почти 100 миллиардов рублей

Бюджет Москвы благодаря туризму и городским фестивалям в 2017 году получил почти 100 миллиардов рублей. Такоую цифру назвала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«По итогам 2017 года туризм и фестивали принесли в бюджет Москвы 97,9 миллиарда рублей налогов. Это в три с лишним раза превышает соответствующий показатель 2010 года. В ближайшие годы доходы от туризма и фестивалей продолжат расти. Это одно из направлений развития конкурентоспособной, несырьевой экономики, востребованное и успешно реализуемое в Москве», — сказала она.

Сергунина отметила, что с 2010 года поток туристов вырос на 68 процентов, благодаря чему в прошлом году был установлен двойной рекорд — столицу посетили более 21,5 миллиона гостей, а общая аудитория фестивалей составила 62 миллиона человек. Общий объем расходов туристов в городе и оборот фестивалей достиг 715 миллиардов рублей.