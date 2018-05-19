Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москва заработала на туристах почти 100 миллиардов рублей

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Бюджет Москвы благодаря туризму и городским фестивалям в 2017 году получил почти 100 миллиардов рублей. Такоую цифру назвала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«По итогам 2017 года туризм и фестивали принесли в бюджет Москвы 97,9 миллиарда рублей налогов. Это в три с лишним раза превышает соответствующий показатель 2010 года. В ближайшие годы доходы от туризма и фестивалей продолжат расти. Это одно из направлений развития конкурентоспособной, несырьевой экономики, востребованное и успешно реализуемое в Москве», — сказала она.

Сергунина отметила, что с 2010 года поток туристов вырос на 68 процентов, благодаря чему в прошлом году был установлен двойной рекорд — столицу посетили более 21,5 миллиона гостей, а общая аудитория фестивалей составила 62 миллиона человек. Общий объем расходов туристов в городе и оборот фестивалей достиг 715 миллиардов рублей.

Самое читаемое
«Сам сел, всех друзей сдал, еще и их дожали»
Художник Миша Мост комментирует новый законе о граффити
25 мая
«Город сам по себе считается местом конфликта»
Как не рискуя здоровьем добиться отмены строительства или вырубки парка
24 мая
«Действовать в одиночку всегда тяжело»
Американка решила изучить жизнь москвичей
22 мая
«Общение – такая же потребность, как сон и еда»
Социолог, инженер и ландшафтный дизайнер - о будущем общественных пространств Москвы
19 мая
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter