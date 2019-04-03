Москвич случайно продал диван с заначкой

Московская полиция начала проверку после обращения пенсионера, без ведома которого был продан диван. В мебели были спрятаны деньги, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, диван продал сын потерпевшего, а о спрятанных деньгах он не знал. Речь идет о сумме более 100 тысяч рублей. Теперь пенсионер просит полицейских отыскать покупателя и забрать у него деньги.

Похожий случай произошел в начале года в американском штате Джорджия. Местная жительница случайно отдала в магазин подержанных вещей старую кружку сына, в которой лежали тысячи долларов.