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Москвич случайно продал диван с заначкой

Пенсионер потерял более 100 тысяч рублей
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Московская полиция начала проверку после обращения пенсионера, без ведома которого был продан диван. В мебели были спрятаны деньги. Диван продал сын потерпевшего, а о спрятанных деньгах он не знал. Речь идет о сумме более 100 тысяч рублей. Пенсионер просит отыскать покупателя.

Московская полиция начала проверку после обращения пенсионера, без ведома которого был продан диван. В мебели были спрятаны деньги, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, диван продал сын потерпевшего, а о спрятанных деньгах он не знал. Речь идет о сумме более 100 тысяч рублей. Теперь пенсионер просит полицейских отыскать покупателя и забрать у него деньги.

Похожий случай произошел в начале года в американском штате Джорджия. Местная жительница случайно отдала в магазин подержанных вещей старую кружку сына, в которой лежали тысячи долларов.

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