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Москвичам пообещали 40-сантиметровые сугробы

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Сугробы в Москве к концу субботы, 26 января, вырастут до 40 сантиметров. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«К середине дня снегопад в Москве достиг наивысшей интенсивности — это четыре звезды, по метеоклассификации — непрерывный сильный снег», — говорится в сообщении.

Отмечается, что видимость в городе упала до одного километра, в Подмосковье она составляет всего 500 метров. Порывы ветра достигают 14 метров в секунду. Осадки не прекратятся и ночью.

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 27 января, снегопад снова усилится, при этом в городе потеплеет с минус 11 до минус 3-5 градусов, а ветер ослабеет до 4-9 метров в секунду. Снежный покров вырастет еще минимум на 10 сантиметров.

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